Пътната обстановка в област Бургас е спокойна, всички пътища са проходими при зимни условия
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Към 17.00 часа републиканската пътна мрежа на територията на областта е отворена и проходима при зимни условия.
Към момента няма въведени ограничения за движението на моторни превозни средства въпреки усложнената метеорологична обстановка. В региона валят дъжд и сняг, а температурите варират между 0 и -4 градуса.
Над 30 специализирани машини на пътноподдържащите фирми са на терен и обработват настилките, за да осигурят безопасното придвижване на шофьорите.
От Областно пътно управление - Бургас апелират водачите да тръгват на път с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със съобразена скорост и да спазват дистанция.