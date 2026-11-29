Към 17.00 часа републиканската пътна мрежа на територията на областта е отворена и проходима при зимни условия.

Към момента няма въведени ограничения за движението на моторни превозни средства въпреки усложнената метеорологична обстановка. В региона валят дъжд и сняг, а температурите варират между 0 и -4 градуса.

Над 30 специализирани машини на пътноподдържащите фирми са на терен и обработват настилките, за да осигурят безопасното придвижване на шофьорите.

От Областно пътно управление - Бургас апелират водачите да тръгват на път с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със съобразена скорост и да спазват дистанция.