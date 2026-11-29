Проблем с почистването на снега се появи в община Земен, Пернишка област – ден преди снеговалежа фирмата, спечелила обществената поръчка за снегопочистване в община Земен, не е подписала договора и е отказала да изведе техниката си на терен, съобщават от общината.

С протокол от 23 ноември 2026 г. дружеството е класирано на първо място с предложена цена от 30,00 евро/км без ДДС. Офертата е с 2 евро по-ниска от офертата на втория участник. Веднага след официалната покана за сключване на договор и точно преди обявения снеговалеж фирмата отказа да подпише и да излезе да почиства, настоявайки за още пари, се казва в официална позиция на общината.

Оттам определят поведението на фирмата като саботаж и са категорични, че няма да допуснат земенчани да стават заложници на корпоративен рекет и безотговорно поведение за сметка на общинския бюджет. Въпреки създадената критична ситуация общинското ръководство е реагирало незабавно.

В момента снегопочистването се извършва поетапно във всички населени места на територията на община Земен чрез мобилизиране на наличния ресурс. Кметът Михаил Златанов е на терен от снощи и лично координира работата по разчистване на пътната мрежа. На терен са и кметските наместници.