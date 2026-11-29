Танкерът "Кайрос" остава блокиран край бреговете на Созопол.Той заседна край нос Колокита след като котвата му не издържа на бурното море снощи. На борда има двама души екипаж. Ще бъдат ли евакуирани хората и представлява ли заплаха танкерът?

Започвам с информация за двамата китайски граждани, които са на борда на кораба. Информацията от оперативния щаб е, че не се налага тяхната евакуация. Екипажът е в безопасност, а макар че на кораба няма електричество, моряците разполагат с генератор.

Институциите, които работят по кризисната ситуация, съобщиха, че танкерът е празен. На него няма товар. Горивото, с което разполага, е минимално количество и не представлява екологична заплаха. Макар че основните притеснения на хората са заради миризмата на гориво, която се усеща в района, се усеща мирис на гориво.

Иначе корабът е застанал на безопасно място. Той не помръдва, макар и бурните вълни.

Предвиден е и подводен оглед на корпуса на танкера, който може да започне след четвъртък, когато се очаква подобрение на метеорологичната обстановка.

Георги Христов, жител на Созопол: „Ние цяло лято го гледаме в морето, че беше на котва. Логично е нещо да се случи и сега видяхме, че последиците са много лоши."

Веселин Анестиев, зам.-областен управител на Бургас: „Оттук нататък, на този етап, нищо не може да се направи. Виждате каква е метеорологичната обстановка. Още повече, че те умишлено, собственикът на кораба, оставяше хора на самия кораб с цел да се установи неговата собственост, да се констатира, че има собственост. Някакъв китаец, който никой не го е виждал, прави цялата държава на маймуна. Това е положението."

Тихомир Янакиев, кмет на Община Созопол: „И добре е всъщност, че към този момент е малкият дявол – няма жертви, няма пострадали хора, няма някакви екологични катастрофи."

Корабособственикът на “Кайрос” е китайски. Държава води преговори с него вече година. Толкова измина от инцидента край Ахтопол, когато беше изоставен от турски влекач в български води. Сложна беше операцията по неговото провлачване, а държава вече е наложила два акта заради бездейства. Сега има издадена нова заповед корабът да бъде прибран от собствениците си до 30 дни.

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