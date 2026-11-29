Украйне е готова на компромис - да спре бойните действия по линията на фронта и да се върви към дипломатически усилия за край на войната. Това каза президентът Володимир Зеленски в интервю за Ал Джазира.



Държавният глава подчерта, че това е много голям компромис.

Ясно е, че Путин не иска да изведе войските си от украинска територия, за това Киев предлага край на огъня по линията на съприкосновение и преговори.

Според Зеленски, американският му колега Доналд Тръмп ще намери начин за прекратяване на войната, но не бива това да се случва само за сметка на Украйна. Медиацията на Вашингтон в преговорния процес е особено актива, но поредна среща във формат Съединени щати-Украйна-Русия все още не е планирана.

Жертви и ранени има и днес при поредните руски атаки срещу Одеса и Запорожие.



