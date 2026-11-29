Пострадалият българин в Марсилия остава в реанимация. Това става ясно от министерството на здравеопазването.

Министрите на здравеопазването на България и Франция са в постоянен контакт след трагедията на стадион „Велодром“ в Марсилия.

Тази вечер министър Ивкова и френският здравен министър д-р Стефани Рист разговаряха след приключването на операцията на пострадалия български гражданин. Той остава в реанимация под наблюдението на френските медици, посочват от ведомството.

Д-р Рист лично следи състоянието на българския пациент и е разпоредила медицинските екипи в болница „Норд“ да информират директно нейния кабинет.

Министър Ивкова получи уверение от френска страна в богатия опит и високия професионализъм на медицинските специалисти в Марсилия.

Министерството на здравеопазването продължава да следи отблизо състоянието на нашия сънародник в пряка координация с френските здравни власти.