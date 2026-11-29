За щастие военният Спартан, който летя до Франция, за да прибере двама от пострадалите при мелето на стадион Велодром в Марсилия успя да кацне тази нощ успешно на летище Враждебна. Единствено екип на БНТ беше там.

Нощта и снегът не попречиха на мисията на военните пилоти и медици. Те летяха над 7 часа от София до Марсилия и обратно, за да приберат ранени след погрома на стадиона в Марсилия.

Фенове на Левски чакаха пострадалите на летището.

Виктор Виденов, фен на Левски: "Аз съм човекът на всички клипове там на оградата, притиснатият, който се бори с тази двойка, която сега се прибира. Аз се прибрах максимално бързо след мача. Минах през "Пирогов", каквото трябва помогнаха ми хората. Аз ще си търся правата, защото това клане, което беше организирано предварително не трябва да става безнаказано."

Емил Ботев, фен на Левски: "Сигурен съм, че в Алжир на пазара не са се случвали такива безобразия."

Спаратнът транспортира от болницата в Марсилия двама от тримата ранени. Здравният министър посрещна Викторио Младенов и Богомила Жекова на летището. Те бяха транспортирани с линейка до ВМА. Опасност за живота им няма.

Катя Ивкова, министър на здравеопазването: "В болницата в Марсилия не са получили първоначално навремена медицинска помощ. Блли са монго изплашени, много травмирани. Доста трудно успяхме да получим документите от болница Норд за възмжонсста за транспортиране по въздух."

В болницата в Марсилия остава най-тежко пострадалият фен на Левски.

Катя Иквова, министър на здравеопазването: "Състоянието му не позволява да бъде транспортиран по въздух. Направихме връзка между български лекар и лекар от болница "Норд" във Франция."

Димитър Петров завеждащ консулска служба в Лион: "По-късно днес е решено да му бъде направена операция. Докторите не са казали, че има опасност за живота."

При необходимост ще бъде организирана медицинска евакуация и за третият пострадал, увери министърът. А Викторио Младенов, който застана пред приятелската си, за да я защити, написа във фейсбук, че не е герой и благодари на българите за потребата.

Викторио Младенов: "В онзи ад на „Велодром“ нямах време да мисля. Направих единственото, което сърцето и съвестта ми подсказаха. Не се смятам за герой. Вярвам, че всеки човек на мое място би постъпил по същия начин.

Благодаря на лекарите, на близките ми, на клуба и на всички институции и хора, които помогнаха да се приберем у дома.Насилието няма място нито на стадиона, нито никъде другаде. Пазете се и не оставайте безразлични един към друг!"