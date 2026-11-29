Състоянието на най-тежко пострадалия привърженик на Левски при нападенията на стадион „Велодром“ в Марсилия се е влошило. Това съобщи Тодор Батков-младши в публикация в личния си профил във Facebook.

По думите му Велислав Велков, един от добре познатите привърженици на "сините“, вече е поставен на апаратна вентилация и е с висока температура.

"Вели се влошава... Вече е на командно дишане и с висока температура - почти 40 градуса... Господ да му помага!“, написа Батков.

Велков пострада тежко при нападенията над български привърженици непосредствено преди началото на двубоя между Олимпик Марсилия и Левски от основната фаза на Лига Европа в четвъртък вечер.

Случилото се на "Велодром“ предизвика широка обществена реакция в България, като редица представители на спортните и държавните институции призоваха за разследване на инцидентите и търсене на отговорност от виновните за насилието.