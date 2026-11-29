Наполи пропусна възможността да запише победа при гостуването си на Сасуоло, след като двата отбора завършиха при нулево равенство в среща от 13-ия кръг на италианската Серия А.

Гостите от Неапол имаха осезаемо игрово превъзходство, но така и не намериха път към мрежата на домакините. В основата на спечелената от Сасуоло точка бе вратарят Ариянет Мурич, който се отличи със седем спасявания, отразявайки всички точни удари към своята врата.

В добавеното време Наполи получи възможност да стигне до трите точки, след като в полза на гостите бе отсъдена дузпа. Последвалата намеса на системата за видеоповторения ВАР обаче доведе до отмяна на наказателния удар.

След равенството Наполи заема осмото място във временното класиране с актив от 19 точки, докато Сасуоло остава в зоната на изпадащите на 18-а позиция с девет пункта.

Full time: #SassuoloNapoli 0-0 #ForzaNapoliSempre https://t.co/f5mm8ITLjY — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) November 29, 2026

По-късно днес Рома приема Монца, а Ювентус гостува на Комо в други два двубоя от кръга.