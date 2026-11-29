Засилено полицейско присъствие бе регистрирано на тренировъчната база на Манчестър Юнайтед в Карингтън, съобщава британското издание "Дейли Мейл“.

Полицейски автомобили са разположени пред главния вход на комплекса, а служители на реда, включително кинолози със служебни кучета, патрулират около съоръжението. Входните врати на базата са затворени.

Към момента не е ясно дали засилените мерки за сигурност са превантивни, или са предприети в отговор на конкретен инцидент.

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Маурисио Почетино и неговите футболисти имат почивен ден след тежкото домакинско поражение с 0:4 от Брентфорд на "Олд Трафорд“. Загубата остави 20-кратните шампиони на Англия в зоната на изпадащите във Висшата лига.

Според британското издание подобна мащабна полицейска мобилизация в Карингтън не е имало от април 2021 година. Тогава привърженици на Манчестър Юнайтед нахлуха на тренировъчната база в знак на протест срещу участието на клуба в провалилия се проект за Европейска Суперлига и се конфронтираха с тогавашния мениджър Оле Гунар Солскяер и част от футболистите.

Проблем със сигурността имаше и в първия работен ден на Почетино начело на "червените дяволи“. Тогава оператор на дрон засне 12 минути от дебютното тренировъчно занимание на аржентинския специалист, след което публикува кадрите в интернет.

Засиленото полицейско присъствие идва на фона на задълбочаващата се спортна криза в Манчестър Юнайтед и нарастващото напрежение около представянето на отбора.