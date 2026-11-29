Пълен провал не само на Олимпик Марсилия, но и на френската полиция. И разбира се, за съжаление, трябва да кажа и на УЕФА. Това заяви за БНТ бившият изпълнителен директор на Левски Павел Колев.

"Привърженици от различни категории, от различни зони на стадиона, нямат право и не би трябвало да могат да преминават от една зона в друга необезпокоявани, въоръжени. Това е някакъв абсурд. Спиране на мача, това е първата стъпка, тя се прави по искане на съдията, че има опасност за играчите на терена, за него самия и неговите помощници, или при сериозни инциденти по трибуните, които той е забелязал. Това не е работа на делегата",

"Всеки функционер от Левски, който е бил долу на терена, е можел във всеки един момент да извади футболистите от терена, което и трябваше да се направи, и да ги прибере в съблекалнята. Да, това е трудно решение, да, то би могло да доведе до служебна загуба за Левски, но това са нелепи оправдания на фона на застрашения живот на хората, които видяхме по трибуните. Тези решения се взимат трудно, може би и сила да можеш да поемеш тази отговорност, но това е което трябваше да направи Левски и никой не може да го спре в това отношение. Няма такава забрана, която да казва не, вие сте длъжни да продължите мача. Това са абсолютни глупости", категоричен бе той.

Според него Олимпик Марсилия ще понесе санкции, но не и изваждане на отбора от Лига Европа.

"Това е един грандиозен провал на цялата операция по сигурността и организацията на мача, в който невинни няма и единствените адекватни хора, които аз видях, бяха тези момчета, които защитиха с телата си, жените и децата, които можеше да пострадат много повече от това, което се случи. Наказание за Олимпик Марсилия е сигурно, че ще има. Най-вероятно ще се стигне до затваряне на стадиона, забрана за гостуващите публика, много сериозна финансова глоба. Честно казвам, аз се съмнявам, че ще има изваждане на отбора от Лига Европа", завърши Колев.

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