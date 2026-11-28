На фона на мразовитата прогноза има места без ток и без парно.

Снегът остави без електричесто десетки населени места в областите Враца и Монтана, прекъсвания има и в Софийска област.

По информация на електроразпределителното дружество най- много са засегнатите в общините Криводол, Мездра, Борован и Бяла Слатина. Сред тях са Осен, Галатин, Криводол, Руска Бела, Крапец, Върбешница, Борован, Добролево, Нивянин, Сираково, Бърдарски геран, Буковец, Тлачене, Соколаре, Комарево и Бъркачево.



На този фон в София и днес голяма част от кварталите останаха изцяло или частично бз парно. Това са "Дианабад", "Слатина", "Младост" -1,3 и 4, "Изток", "Дружба", "Мусагеница", "Лозенец" и "Студентски град", където сагата с липсата на отопление е от седмици.