Снеговалежът и усложнената зимна обстановка доведоха до прекъсвания на електрозахранването в няколко общини във Врачанска област.

По информация на електроразпределителното дружество засегнати са населени места в общините Криводол, Мездра, Борован и Бяла Слатина. Сред тях са Осен, Галатин, Криводол, Руска Бела, Крапец, Върбешница, Борован, Добролево, Нивянин, Сираково, Бърдарски геран, Буковец, Тлачене, Соколаре, Комарево и Бъркачево.

В община Враца също има регистрирани прекъсвания в района на града и Врачанския Балкан.

Заради динамичната обстановка информацията за авариите и възстановяването на електрозахранването може да се променя.