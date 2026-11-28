ВАС реши, че на Абдулрахман Ал-Халиди няма да бъде предоставена международна защита
Протест се проведе пред Президентството в защита на саудитския дисидент Абдулрахман Ал-Халиди, след като Върховният административен съд окончателно потвърди отказа да му бъде предоставена международна защита в България.
Саудитецът прекарва близо 5 години в центрове за временно настаняване у нас. През 2024 година ДАНС издава заповед за експулсирането му с мотив, че представлява заплаха за националната сигурност.
Снимки:БТА
През август тази година мъжът е освободен от административно задържане, но заповедта за експулсирането му остава в сила. Мотивът на съда е, че не са представени достатъчно доказателства, че животът и свободата му са застрашени при връщане в родината.
Георги Спасов, организатор на протеста: "Исканията са ни саудитският дисидент, журналист и наш приятел да получи убежище в България.
Светла: Идвам да окажа подкрепа държавата ни даде убежище на Абдулрахман, защото ценя това, че в Саудитска Арабия той е организирал мирни протести, освен това е бил опозиционен журналист."