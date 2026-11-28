Столичани ще настояват и за временно отстраняване на Олимпик от европейските клубни турнири.
Левски поиска от Европейската футболна централа (УЕФА) да присъди служебна загуба на Олимпик Марсилия след инцидентите по трибуните на „Стад Велодром“ по време двубой от Лига Европа в четвъртък.
Клубният адвокат на „сините“ Стоимен Чакалов вече е внесъл официална жалба, като правното основание е чл. 56, ал. 1 от Дисциплинарния правилник на УЕФА. Разпоредбата предвижда възможност за присъждане на служебен резултат при сериозен инцидент, оказал съществено влияние върху развитието и крайния изход на мача.
От „Герена“ обаче не смятат да ограничат действията си единствено до оспорването на резултата. В рамките на вече започналото дисциплинарно производство срещу Марсилия българският клуб подготвя допълнителни искания.
Очаква се Левски да предостави на УЕФА значителен обем писмени доказателства, свързани с насилствените сцени на френския стадион. На тази база столичани ще настояват и за временно отстраняване на Марсилия от европейските клубни турнири.
Сред поставените въпроси ще бъде и поведението на официалния делегат на срещата. „Сините“ искат действията му да бъдат подложени на отделна проверка, за да се изясни как са били оценени и докладвани инцидентите по време на двубоя.
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