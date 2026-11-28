Левски поиска от Европейската футболна централа (УЕФА) да присъди служебна загуба на Олимпик Марсилия след инцидентите по трибуните на „Стад Велодром“ по време двубой от Лига Европа в четвъртък.

Клубният адвокат на „сините“ Стоимен Чакалов вече е внесъл официална жалба, като правното основание е чл. 56, ал. 1 от Дисциплинарния правилник на УЕФА. Разпоредбата предвижда възможност за присъждане на служебен резултат при сериозен инцидент, оказал съществено влияние върху развитието и крайния изход на мача.

От „Герена“ обаче не смятат да ограничат действията си единствено до оспорването на резултата. В рамките на вече започналото дисциплинарно производство срещу Марсилия българският клуб подготвя допълнителни искания.

Очаква се Левски да предостави на УЕФА значителен обем писмени доказателства, свързани с насилствените сцени на френския стадион. На тази база столичани ще настояват и за временно отстраняване на Марсилия от европейските клубни турнири.

Сред поставените въпроси ще бъде и поведението на официалния делегат на срещата. „Сините“ искат действията му да бъдат подложени на отделна проверка, за да се изясни как са били оценени и докладвани инцидентите по време на двубоя.

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