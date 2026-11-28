Част от фенове на "Левски" се прибраха в България след ужаса, който преживяха на стадион "Велодром" в Марсилия.

Момчето, което предпази приятелката си и понесе жестоките удари - Викторио Младенов, все още е в болница заедно с още двама души. Викторио каза специално за "По света и у нас", че състоянието му се подобрява и че се надява бързо да оздравее и че външно министерство и футболен клуб "Левски" съдействат за прибирането на пострадалите в България веднага след като състоянието им го позволи.

При бруталната атака пострадаха общо 11 души.

Общо петима българи са били транспортирани до болница в нощта на инцидентите. Сред получените наранявания са очни и черепни травми, както и изваждане на рамо.

На други шестима български граждани е оказана медицинска помощ на място при инцидентите на стадиона и около него. Българският консул е разговарял с двамата хоспитализирани българи, третият е придружител. Те са контактни, а за тях се полагат необходимите медицински грижи.

След нападението УЕФА започна дисциплинарно производство срещу "Олимпик Марсилия". Прокуратурата в Марсилия разследва френските нападатели за хулиганство. Стана ясно, че има разследване и срещу български фенове за нацистки жестове. Все още няма яснота каква е била ролята на феновете на гръцкия АЕК, които също са участвали в сблъсъците. Снощи фенове на „Левски“ се събраха на протест пред посолството на Франция в София.