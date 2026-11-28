Мощна буря обърка плановете за Деня на благодарността на американците. Наводнения и ураганни ветрове имаше и по източното, и по западното крайбрежие.

Близо 1 милион души все още са без ток. Във Вирджиния, Мериленд, Делауеър, Ню Джърси и Ню Йорк поривите на вятъра са били над 100 км/ч. Заради лошото време в мегаполиса Ню Йорк беше отменен традиционен парад с големи надуваеми балони.

В Калифорния много крайбрежни райони бяха наводнени заради високи вълни. Нанесени са материални щети, но няма данни за жертви. В САЩ започва постепенно подобряване на времето.



