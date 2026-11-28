Хакери са проникнали в основната облачна платформа на американските военновъздушни сили по време на кибератака, съобщават американски медии.

Предполага се, че пробивът е потенциална заплаха, защото разкрива чувствителна военна и лична информация. Той е открит при извършването на системни обновления. Говорител на Военновъздушните сили нито потвърди, нито отрече нарушението, като заяви, че "не коментира състоянието на сигурността и оперативното състояние на конкретни мрежи".

Компанията, която поддържа облачното пространство също не коментира казуса. Пробивът във военно-въздушните сили е поредният случай на компрометиране на компютърни мрежи и пространства на федерални агенции в САЩ. Инциденти бяха докладвани в Агенцията за национална сигурност, ФБР, ЦРУ, Федералната авиационна администрация.