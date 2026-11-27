Международно проучване установи, че екстремните глобални горещини са причинили безпрецедентен спад на водните нива на езера, реки и язовири по света през 2023 и 2024 г., съобщава "Гардиън".

Анализът на глобалните водни системи, ръководен от Китайската академия на науките, установи, че повърхностните сладководни води на планетата са спаднали рязко през двете години, които са били най-горещите в историята. Глобалният речен дебит е спаднал с около 5,7% под нормалното, докато водата, съхранявана в езерата и резервоарите, е намаляла с 9,5%. Заедно това е най-големият синхронизиран спад на повърхностните води от поне 1991 г.

Със затоплянето на планетата, водният цикъл става по-екстремен. По-топлата атмосфера извлича повече влага от почвите, реките и езерата, а по-горещата земя ускорява изпарението още повече. Тази влага след това пада като обилни дъждове другаде, често над океаните, причинявайки по-резки колебания между суша и наводнения. Това означаваше, че през 2023-24 г. нивата на реките са спаднали дори на места, засегнати от тежки наводнения.

За да стигнат до своите открития, изследователите комбинирали измервания на речния поток от 150 от големите речни басейни в света със сателитни данни, проследяващи повече от 1,2 милиона езера и резервоари между 1991 и 2025 г.

Ефектите бяха особено изразени в Южна Америка, където речните дебити намаляха със 17,8%, а водата в езерата и язовирите спадна с 16,5%, въпреки че някои райони преживяха екстремни валежи и наводнения.

Водните запаси по света са изправени пред множество заплахи, включително супер Ел Ниньо , суши, причинени от климатичната криза, замърсяване и свръхексплоатация.

Констатациите на проучването показват колко са изложени на риск световните водни запаси, казват авторите. Те казват, че промените в сладководните запаси са един от основните начини, по които климатичната криза е засегнала хората и природата, и тъй като планетата продължава да се затопля, става все по-трудно да се предвиди колко вода ще бъде налична.