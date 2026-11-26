Студено е. Докато мъжът все още седи по тениска, жената, облечена в дебел пуловер, трака със зъби. Това само общо клише ли е или жените наистина имат различно усещане за студ от мъжете и замръзват по-бързо?

От това кога човек започва да замръзва, зависят много фактори: възраст, ръст, метаболизъм и пол. Особено за жените студът може да се превърне в проблем. Но те не са свръхчувствителни мимози: усещането им за студ действително е различно.

Защо жените усещат студа по-различно от мъжете

Жените започват да замръзват малко по-късно от мъжете, според Яна Далманс, невролог от Университета „Фридрих-Александър“ в Ерланген-Нюрнберг (FAU). Въпреки това, когато им стане студено, мъжете могат по-лесно да произвеждат допълнителна телесна топлина и да я транспортират до повърхността на кожата. Жените като цяло се справят по-трудно с това. Тъй като температурата на кожата определя какво усещаме, жените възприемат студа по-силно.

Защо всъщност замръзваме?

Хората имат почти постоянна температура на централната част на тялото. За да я поддържа, организмът предприема различни мерки. През лятото се потим, за да се охладим. А през зимата, когато стане твърде студено, тялото преминава в икономичен режим: отделя по-малко топлина навън, като кръвоносните съдове се свиват.

Така топлината се запазва в централната част на тялото, където се намират жизненоважните органи. Ръцете и краката обаче изстиват и крайниците ни стават ледени. При жените този механизъм може да бъде по-силно изразен, отколкото при мъжете. В същото време фините косъмчета по тялото се изправят, за да помогнат за задържането на топлината: появява се настръхване. В следващата стъпка тялото започва да произвежда топлина. Започваме да треперим.

Тракане със зъби на студено: как тялото произвежда топлина

Дори със зъбите си се опитваме да произвеждаме топлина. Дъвкателната мускулатура се свива отново и отново и зъбите започват да тракат. Въпреки че в този процес участват само сравнително малки мускулни групи, те помагат за поддържането на нормалната телесна температура.

Защо мъжете замръзват по-малко от жените

Мъжете обикновено замръзват по-малко от жените, защото физиологично се различават от тях:

Повече мускули: Мускулите произвеждат топлина, която се разпространява из целия организъм – и то не само при треперене. Колкото повече мускули имате, толкова повече топлина можете да произведете. И тъй като мъжете средно имат повече мускулна маса от жените, те имат предимство в това отношение.

По-дебела кожа: Друга разлика между мъжете и жените е кожата. Мъжете обикновено имат по-дебела кожа.

По-малко мазнини: При жените средно около 24 процента от телесната маса са мазнини, докато при мъжете този дял е около 15 процента. „Жените например имат повече подкожна мастна тъкан. От една страна, тя изолира вътрешността на тялото от кожата. Но кожата отчита температурата на тялото отвън, така че при жените тя изглежда по-студена, отколкото при мъжете“, казва интернистът Георг Ерл от Университетската клиника във Вюрцбург.

Как хормоните влияят на усещането за студ

За тези различия между мъжете и жените отговарят не само телесната структура и състав, но и половите хормони. Докато тестостеронът благоприятства изграждането на мускулна маса, естрогенът влияе върху разпределението на телесните мазнини.

По-високият среден процент телесни мазнини при жените служи и като енергиен резерв, например по време на бременност. Въпреки това за усещането за студ са важни не само количеството на мастната тъкан, но и нейното разпределение, както и кръвообращението на кожата. Следователно научното обяснение е следното: жените често усещат студа по-силно от мъжете, след като им стане студено. Това може да се превърне в особен проблем на места, където жените и мъжете споделят една и съща стайна температура, например на работното място.

Студ в офиса: как стайната температура влияе на представянето

Ако офисите се отопляват само до 19 градуса, става въпрос не просто за различна степен на дискомфорт. Според проучване от 2019 г. стайната температура влияе и върху когнитивното представяне на жените и мъжете. При по-високи температури жените се справяли по-добре с изчисленията и постигали по-добри резултати във вербалните задачи. При мъжете се наблюдавал противоположният ефект: те се представяли по-добре при по-ниски температури.

Какво да правим, ако на работното място стане неприятно студено? Съветът е първо да затоплим крайниците, тъй като ръцете и краката изстиват особено бързо. За това могат да помогнат дебели чорапи и обувки с подплата. У дома допълнително може да използваме бутилка с топла вода, за да стоплим студените крака, преди отново да ги завием на топло.

Статията е написана от Марлене Ридерер (BR) и е публикувана първоначално на 26 ноември 2026 г.