Лисица, която миналата седмица се озова на летище Талин, беше уловена от спасители и пусната обратно в дивата природа.

„Истина е, че рано сутринта на 16 ноември млада и очевидно доста пътешественически настроена лисица изследваше зоната за багаж на летище Талин. Този път обаче тя не успя да се качи на полет. С помощта на Спасителната служба четириногият пътешественик беше уловен и безопасно върнат в дивата природа. Малкото приключение на лисицата на летището завърши щастливо за всички замесени“, каза мениджърът по маркетинг и комуникации на летище Талин Маргот Холц.

Холц посочи, че движението на птици и животни се следи внимателно в авиацията, тъй като присъствието им в оперативните зони може да представлява риск както за безопасността на полетите, така и за самите животни.

„От време на време непоканен гост намира пътя си към нашата територия, а младите животни по-специално невинаги успяват да намерят пътя обратно. В такива ситуации нашата цел е да осигурим безопасността на полетите, като същевременно гарантираме, че животното може да продължи пътуването си безопасно“, каза Холц.

Статията е на ERR и е публикувана първоначално на 26 ноември 2026 г.