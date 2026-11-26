"Продължаваме Промяната" (ПП) внесоха предложение цената на тока за детски градини и ясли, училища и общежития да бъдат като на битовите потребители.
Радослав Рибарски – депутат от ПГ на ПП: "Направихме предложение между двете четения на Закона за бюджета и предложихме детски градини, детски ясли и училища, към това добавихме и студентските общежития да бъдат на цени за битови потребители, както се случваше през 2022, 2023 и 2024 година. Цената на електроенергията днес е близо 290 евро за мегаватчас. Средната за този месец се очертава да е около 260 евро на мегаватчас, така че не можем да оставим училища, детски градини, детски ясли, пък и студентските общежития, които в момента нямат и топлоподаване, на произвола на тези високи цени. Очакваме управляващите да се вслушат и да приемат поне тази промяна в този бюджет, който го внесоха като изключително социален. Единственият възможен. Ние видяхме през миналите години, че успяхме да компенсираме природен газ, електрическа енергия и горива."
БНТ: Има ли някакъв знак от тяхна страна, че биха приели тази идея? Говорихте ли с тях?
Радослав Рибарски – депутат от ПГ на ПП: "Не сме разговаряли. Единствено в комисия по енергетика отправих тази критика към бюджета. Обясниха ни, че нямало пари във фонда, противно на това, което ни обясняват пък всеки ден, че всичко ще бъде компенсирано от фонда. Очаквам за точно тази мярка да намерят средства във фонда и да я приложат, да приемат."