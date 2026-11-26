"Продължаваме Промяната" (ПП) внесоха предложение цената на тока за детски градини и ясли, училища и общежития да бъдат като на битовите потребители.

Радослав Рибарски – депутат от ПГ на ПП: "Направихме предложение между двете четения на Закона за бюджета и предложихме детски градини, детски ясли и училища, към това добавихме и студентските общежития да бъдат на цени за битови потребители, както се случваше през 2022, 2023 и 2024 година. Цената на електроенергията днес е близо 290 евро за мегаватчас. Средната за този месец се очертава да е около 260 евро на мегаватчас, така че не можем да оставим училища, детски градини, детски ясли, пък и студентските общежития, които в момента нямат и топлоподаване, на произвола на тези високи цени. Очакваме управляващите да се вслушат и да приемат поне тази промяна в този бюджет, който го внесоха като изключително социален. Единственият възможен. Ние видяхме през миналите години, че успяхме да компенсираме природен газ, електрическа енергия и горива."

БНТ: Има ли някакъв знак от тяхна страна, че биха приели тази идея? Говорихте ли с тях?