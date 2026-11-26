От "Демократична България" предлагат държавата да инвестира 1000 евро във всяко новородено.

Йордан Иванов - ДБ: "ДБ днес депозира своя законопроект за лични инвестиционни сметки за новородените. Това ще даде сигурност и финансова стабилност за семействата. Предлагаме от 1.01.2027 г. държавата да инвестира 1000 евро за всяко новородено. Тези пари растат, те са неприкосновени и наследими. За 60 години те ще бъдат над 300 000 евро. Това ще струва на бюджета 50 милиона евро. Искаме държавата да създаде приложение, за да може родителите да следят какво се случва с парите и да добавят средства от роднини и работодатели. Каквото и да се случва със световните пазари, тези пари ще бъдат гарантирани. Тези средства ще отговорят на предизвикателствата на пенсионната система. В българските банки има безпрецедентен размер на спестявания и ние сме нацията с най-ниската инвестиционна култура. Целта е повишаване на инвестиционната и спестовната култура на българските граждани. Ще търсим подкрепа от всички политически сили. Има такъв модел в САЩ, Германия, Гърция и Израел."

Владислав Панев - ДБ: "Ще бъдат инвестирани в борсови индексни фондове. Да се създаде управителен съвет от МФ, БНБ и да бъде изключена вероятността тези пари да не бъдат управлявани качествено. В общия случай ще може да ги използва при навършване на 60 години, но ако нещо се случва в живота му на принципа на втория стълб - болест и т.н. ще има механизъм да ги получи и по-рано."