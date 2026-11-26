Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че специална операция е нанесла щети на няколко руски военни самолета. Атакувано е било военно летище в област Нижни Новгород, на 300 км източно от Москва.



Поразени са поне три самолета МиГ-31 и два Су-34, съобщи по-рано вчера и Генералният щаб в Киев. Русия не е коментирала ударите. Военното летище в Саваслейка е цел на Украйна от няколко години. Там са базирани самолетите, използвани от Русия за изстрелване на хиперзвуковите ракети "Кинжал" и планиращи бомби. Те са особено опасни за Украйна защото поразяват големи инфраструктурни и военни цели и са трудни за прехващане.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Нашите дронове нанесоха удар по руско военно летище. Именно онова летище, от което излитат техните самолети, за да отнемат човешки животи в Украйна. В момента оценяваме точния размер на щетите, които руснаците са претърпели този път. Ще продължим да нанасяме ответни удари. Руските военни самолети, руските военни кораби и плавателните съдове, превозващи руско оръжие, са напълно легитимни цели за нас."