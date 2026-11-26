Сутринта в западните райони ще завали дъжд и в северозападните райони и по долините на Струма и Места ще има условия за поледици. Минималните температури ще бъдат между минус 1° и 4°, в София – около минус 1°, по Черноморието – от 3° до 9°. През деня ще бъде облачно. На много места в Западна България и по поречието на Дунав ще има валежи от дъжд. В северозападните райони остават условията за поледици. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от юг-югоизток. След обяд в западната и централната част на Дунавската равнина вятърът ще се ориентира от север-северозапад и ще е до умерен.

Максималните температури ще са между 8° и 13°, в северозападните райони – между 3° и 6°, в София – около 8°. По Черноморието облачността ще е значителна. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат от 10° до 14°. Температурата на морската вода е между 12° и 15°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще бъде предимно облачно. Главно в Западна и Централна Стара планина, както и в Рила, ще има валежи от дъжд, над височина 2000 метра – от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°. През следващите дни ще бъде облачно с валежи.

В петък в по-голямата част от страната ще е почти тихо, в източните райони след обяд със слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са между 0° и 5°, а максималните от 7° - 8° в северозападната до 15° - 16° в югоизточната част от страната.

В събота със силен вятър от север ще нахлува студен въздух. Валежите ще са значителни по количество. Дъждът в Северна България и високите полета в Западна ще премине в сняг. Ще се образува и снежна покривка. Температурите към 14.00 часа ще бъдат от 1° - 2° на места в Западна и Северна България до 11° - 12° в крайните югоизточни райони. В неделя дъждът и в по-голямата част от Южна България ще премине в сняг. Валежите ще отслабнат, а след обяд почти навсякъде ще спрат. Ще бъде ветровито, с температури през деня около нулата.

В понеделник облачността ще се разкъса, а над Западна и Централна България и ще намалее до слънчево време. Над Източна ще се задържи по-значителна, а в крайните югоизточни райони ще има все още валежи от сняг. Вятърът ще отслабне, в по-голямата част от страната и ще стихне. Минималните температури ще се понижат чувствително и на места в Северна България ще са под минус 10°. Дневните ще останат без съществена промяна.