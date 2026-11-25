„Топлофикация София“ осъзнава необходимостта от уреждане на натрупаните задължения към "Булгаргаз", посочват от дружеството.

"Въпреки твърденията, че дружеството не плаща, следва да се подчертае, че средствата от Фонд СЕС, които по силата на споразумение се превеждат директно на „Булгаргаз“, са средства на дружеството, с които се погасяват задължения към обществения доставчик", посочват от "Топлофикация София".

От там допълват, че настоящото ликвидно състояние на дружеството не позволява извършването на плащания в по-голям размер, без това допълнително да застраши нормалното осъществяване на лицензионната му дейност.

"Причините за финансовите затруднения са комплексни - натрупаните през годините задължения, регулаторния модел, цената на природния газ и високата лихва.

Всички тези обстоятелства обективно ограничават възможностите на дружеството да обслужва задълженията си в пълен размер."