Часове преди предварително обявения график започна спирането на водата в Бургас, което предизвика вълна от недоволство сред жителите на града. Вместо в 12:00 часа, както беше планирано, водоподаването започна да бъде прекъсвано още сутринта, оставяйки много домакинства неподготвени за предстоящите часове без вода.

От ВиК – Бургас поднесоха извинения на засегнатите абонати и обясниха причината за по-ранното прекъсване.

"Причините за това са непредвидени аварии на съоръжение по тръбопроводите за Несебър и Поморие. Ремонтни екипи са започнали работа по отстраняването на авариите още през нощта срещу сряда", посочват от водоснабдителното дружество.

От ВиК уточняват, че водоподаването ще бъде възстановено след отстраняването на авариите и приключването на предварително планираните ремонтни дейности.

Заради ремонт по деривационния участък на 25 и 26 ноември са предвидени прекъсвания на водоснабдяването в населени места от общините Бургас, Поморие, Несебър, Айтос и Руен.

Според предварително обявения график Бургас трябваше да остане без вода за 20 часа – от 12:00 часа днес до 8:00 часа в четвъртък. За ниската зона на комплекс "Меден рудник" прекъсването е планирано от 23:00 часа тази вечер до 15:00 часа утре.

Към момента от ВиК – Бургас не посочват дали възникналите аварии ще доведат и до промяна в предварително обявените часове за възстановяване на водоподаването.