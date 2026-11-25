СУ отбелязва своя патронен празник за 138-и път. Св. Климент Охридски е първият епископ, проповядвал на старобългарски език. Той основава Охридската книжовна школа и обучава над 3000 ученици.

Честването днес започна с поднасянето на венци и цветя пред паметника на св. Климент Охридски. В него се включи и президентът Илияна Йотова. Ректорът проф. Елиза Стефанова поздрави студентите и преподавателите по повод празника.

Академичното слово на тема „Александър Първи Български, Русия, армията и Съединението“ тази година беше произнесено от проф. Веселин Янчев от Историческия факултет. Бяха връчени удостоверенията на новоизбраните професори и раздадени редица награди за научни постижения на студенти и преподаватели.