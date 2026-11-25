Днес е международният ден за елиминиране на насилието срещу жените. На този фон, три случая на домашно насилие в рамките на седмица отчитат от областната дирекция на МВР в Русе. При един от тях са пострадали трима души, а при друг става дума за нападение на публично място. Образувани са досъдебни производства и работата по тях продължава. Междувременно мобилни екипи ще помагат на жени в риск в Русенско. Новият механизъм ще работи, за да защитава жени, жертви на домашно насилие.

От началото на годината до края на октомври служителите на Областната дирекция на МВР в Русе са реагирали на 485 сигнала за извършено домашно насилие. 182 от тях са потвърдени и работата по тях продължава и към момента. Не е малък обаче и процентът на сигналите, по които хората оттеглят своите сигнали и обвинения за домашно насилие.

Мануш Димитров - ОДМВР - Русе: "В много от случаите стоят финансова зависимост, страх, затворени общности и срам от излагането на проблема. Всички действия, които предприемаме по отношение на общата и индивидуалната превенция, целят недопускане на ескалация му.

Правото и сигурността са водещите принципи, по които ще работят мобилните екипи през следващите дни.

Деана Димова, управител на сдружение „Център Динамика“ – Русе: "Домашното насилие не се случва далеч от нас. То се случва зад съседната врата, в нашия вход, сред близки и познати. Миналата година 25 жени загубиха живота си – те са нечии майки, дъщери, сестри. Повечето от тях са мълчали, защото са изпитвали страх. Но ние сме тук, за да кажем, че никоя жена не бива да остава сама с насилието."

„Право на сигурност“ дава възможност от месец декември екипът на „Център Динамика“ да обикаля малките населени места в област Русе и в неформални срещи да помагат на жертви на насилие, допълни Димова.

Деана Димова, управител на сдружение „Център Динамика“ – Русе: "Предвидили сме срещите в малките населени места да не бъдат толкова явни, а да се провеждат в неформална обстановка – в читалището, при кмета или на друго подходящо място, например в здравния кабинет. Разговорите, които ще провеждаме с жените, преживели домашно насилие или потенциални жертви на такова насилие, ще бъдат изключително поверителни и, не на последно място, безплатни."

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