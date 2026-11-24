"Топлофикация София" - дългове за милиони, аварии, ремонти. Какво следва?

Вашите въпроси и отговорите в политическия дебат с общинските съветници Димитър Вучев, Бойко Димитров, Иван Таков, Борис Бонев, Деян Николов, Вили Лилков.

Мнозинството от хората (55%) смятат, че дружеството трябва да стане изцяло държавно, показва проучване на "Галъп интернешънъл Болкан" по поръчка на "Референдум". Всеки пети е на мнение, че "Топлофикация София" трябва да стане общинска. Едва 16 на сто са отбелязали, че най-подходящото решение за бъдещето на компанията е да се даде на концесия.

45% он анкетираните признават, че сметките им за отопление през зимата са осезаем разход, но се справят. 39 на сто се затрудняват да плащат задълженията си към топлофикационното дружество. За 16 на сто сметките за парно не са проблем.

Неясните изравнителни сметки и такса "Сградна инсталация" притеснява 60 на сто от респондентите в проучването. Високите цени на парното и топлата вода също са посочени като повод за тревога. Всеки трети изпитва притеснение заради честите аварии и спирания на парното. 11 на сто отбелязват слабото отопление и хладката вода като основен проблем.