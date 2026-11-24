Момиче на 12 години в Монтана е родило бебе в държавната болница „Д-р Стамен Илиев“, съобщи завеждащият на отделението по акушерство и гинекология в болницата д-р Захари Николов.

Малолетната майка и бебето са добре, детето е момиченце и тежи 2560 килограма. Майката се възстановява нормално.

Д-р Николов посочи, че родилката от три години живее с момче, което сега е на 16 години. Тя е завършила трети клас, след което е напуснала училище и е отишла при малолетното тогава момче.

„При първата овулация е забременяла и пристигна при нас в отделението с болки поради това, че анатомично не е доразвита и структурата ѝ не е готова за нормално раждане. Поради това се е наложи оперативно раждане с цезарово сечение и всичко премина успешно“, заяви д-р Николов, който е ръководил раждането.

Д-р Николов съобщи, че за първите 10 месеца на тази година от 680 раждания в отделението има 50 непълнолетни родилки и пет малолетни.