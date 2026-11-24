133 граждани, предимно от Чавдар и Етрополе, заведоха дело в Административния съд срещу решението на РИОСВ – София, с което е одобрено продължаването на добива от рудник „Елаците“ до 2041 г. Това съобщават от организациите, подкрепящи жалбата.

Проектът на „Елаците-Мед“ предвижда депонирането на още около 256 млн. тона минни отпадъци в хвостохранилище на 904 метра от село Чавдар и на 589 метра от село Бенковски. Количеството е съпоставимо по тегло с около 40 Хеопсови пирамиди, посочват жалбоподателите.

За целта се предвижда закритото и рекултивирано хвостохранилище „Бенковски 1“ да бъде отворено отново и обединено с действащото „Бенковски 2“. Така ще бъде създадено съоръжение с площ от 8422 декара, категория „А“, с нова оградна дига с височина до 35 метра. В действащото хвостохранилище вече са депонирани 351,7 млн. тона отпадъци, поясняват организациите, подкрепящи жалбата..

На 19 октомври 2026 г. 291 жители на Чавдар, Бенковски и Етрополе, заедно с Българската фондация „Биоразнообразие“ и Сдружението за изследователски практики, са подали жалба до министъра на околната среда и водите. Междувременно остава в сила допуснатото от РИОСВ – София предварително изпълнение на решението срещу гаранция от 100 000 евро.

Според жалбоподателите в доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) има противоречия между направените заключения и данните в самия документ. Те посочват 12 несъответствия, свързани с избора на площадка, риска от аварии, замърсяването на въздуха и водите, здравните показатели и аварийната готовност.

С жалбата си гражданите настояват министърът на околната среда и водите да се произнесе по подаденото на 19 октомври искане и да спре предварителното изпълнение на решението на РИОСВ – София. Те настояват също за нова оценка, която да разгледа реални алтернативи за местоположението на хвостохранилището и последиците при евентуално скъсване на стената.