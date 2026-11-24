Екипи на ГДБОП, Агенция „Митници“ и гранични служители проведоха двудневна специализирана операция с масирани проверки в районите на 14 гранични контролно-пропускателни пункта и гранични прехода на страната. Акцията е била под координацията на Междуведомствения център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари към ГДБОП.

При проверките са открити и иззети хиляди килограми хранителни продукти, хранителни добавки, злато и цигари без акцизен бандерол. Операцията е насочена към затягане на контрола по външните и вътрешните граници и защита на фискалните интереси на държавата, съобщават от Агенция „Митници“.

При съвместния контрол са проверени 1330 превозни средства. Част от тях са преминали през рентгенови проверки, като са използвани и служебните кучета на ГДБОП и Агенция „Митници“.

Само при 35 проверки на българо-турската граница са задържани 12 450 къса цигари без акцизен бандерол, 10 кг нарязан тютюн, 580 текстилни изделия от защитени търговски марки, 5 грама марихуана и над килограм златни накити.

От началото на ноември 2026 г. Междуведомственият координационен център е инициирал още 60 проверки на граничните пунктове „Капитан Андреево“, „Лесово“ и „Калотина“. При тях са иззети близо 166 000 къса цигари без акцизен бандерол, 11 500 парфюма, над 6200 текстилни и кожени изделия от защитени търговски марки, както и около 10 000 опаковки хранителни добавки и козметични продукти, допълват от МВР.

Агенция „Митници“ е съставила 32 акта за административни нарушения. Допълнително установените и събрани митнически вземания надхвърлят 12 000 евро.

От Българската агенция по безопасност на храните са иззети над 5500 кг и 8400 броя хранителни стоки при опит да бъдат нелегално пренесени – овча лой, пчелен мед, яйца, месни и млечни продукти и др. Нелегалната стока е предадена за унищожаване.