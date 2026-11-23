Разследване за принуда чрез заплашване, свързано с автоексперта проф. Станимир Карапетков, се води под надзора на Районната прокуратура в Плевен, научи БНР. Той е председател на Управителния съвет на Съюза на независимите автотехнически експерти у нас и е дългогодишно вещо лице по знаковите дела за катастрофи.

Районна прокуратура – Плевен наблюдава досъдебно производство, образувано от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" при МВР за извършена принуда чрез употреба на заплашване. Деянието е извършено на 17 февруари 2026 г. в Плевен.

Сигналът за него е подаден в ГДБОП. Разследването е започнало на 20 ноември 2026 г. с извършване на претърсване и изземване от разследващи полицаи от ГДБОП в имот в Сливен. По време на него са намерени и иззети вещи, които имат отношение към предмета на делото – лаптоп, флаш памет, документи и мобилен телефон.

След приключване на следственото действие Районната прокуратура в Плевен е уведомена за образуването на досъдебното производство. Изготвеният от разследващите полицаи протокол е внесен в предвидения от закона срок в съда от наблюдаващия прокурор и е одобрен.

Разследването по делото продължава под ръководството на Районната прокуратура в Плевен. Извършват се разпити на свидетели, огледи на веществени доказателства и предстои назначаване на експертизи. За престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода за срок до 6 години.