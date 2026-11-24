Заради ремонтни дейности по деривационния участък на 25 и 26 ноември ще има прекъсвания и във водоподаването в населени места от общините Бургас, Поморие, Несебър, Айтос и Руен.

В Бургас водата ще бъде спряна за 20 часа – от 12:00 часа на 25 ноември до 8:00 часа на 26 ноември. В част от комплекс "Меден рудник" – ниска зона, вода няма да има от 23:00 часа в сряда до 15:00 часа в четвъртък.

От 13:00 часа на 25 ноември до 10:00 часа на 26 ноември без вода ще останат квартал "Крайморие", селата Маринка, Твърдица, Димчево, Росен, Равна гора и Атия, включително квартал "Миньор" и поделението, вилните зони "Росенец" и "Черниците", хижа "Странджа", парк "Росенец", местността "Митков мост" и къмпинг "Градина".

В Несебър водоподаването ще бъде преустановено от 8:00 до 18:00 часа на 25 ноември, а в Поморие прекъсването ще продължи цяло денонощие – от 6:00 часа на 25 ноември до 6:00 часа на 26 ноември.