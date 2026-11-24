За една седмица инспекторите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ са проверили 83 автобуса и са съставили 23 акта за установени нарушения. От тях 8 са на превозвачи, а 15 – на водачи. Издадени са и 3 заповеди за прилагане на принудителна административна мярка, съобщават от Министерството на транспорта и съобщенията. Проверките са част от предприетите мерки за засилване на контролната дейност преди началото на зимния сезон.

При инспекциите на превозвачите са установени 3 случая на неизпълнение на маршрутно разписание и 2 нарушения, свързани с неспазване на изискванията за времето за управление и почивките на водачите.

По един акт е съставен за недоказана в срок финансова стабилност, за допускане до превоз на водач без карта за квалификация и за непроведен инструктаж за правилното използване на тахограф.

При проверките на водачите са установени 3 опасни технически неизправности. За тях са издадени и заповеди за прилагане на принудителна административна мярка.

В три случая автобусите са били без поставена табела с маршрута. Два акта са съставени за непредставяне на маршрутно разписание и за невъведен символ на държавата в началото на пътуването.

По едно нарушение е установено за използване на карта за дигитален тахограф, издадена на друго лице, за непредставяне на застраховка "Гражданска отговорност", за превоз на правостоящи пътници по маршрут с дължина над 30 километра и за управление без карта за квалификация на водача.