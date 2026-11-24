Акция „Зима“ вече тече с пълна сила в Сливен, като екипите на Пътна полиция масово инспектират автомобилите за техническа изправност. Още в първия половин час на операцията са засечени редица нарушения, предимно свързани с нередовни осветителни системи.

Полицията следи безкомпромисно за самоделно модифицирани фарове с LED или ксенонови крушки без лупи, които заслепяват опасно насрещното движение. Успоредно с това се проверява състоянието на гумите, които задължително трябва да са подходящи за зимни условия и с минимум 4 милиметра грайфер.

От КАТ обръщат внимание, че летните гуми са напълно неефективни в студа заради втвърдяването на каучука, независимо от това колко са нови. Инспектират се и чистачките, тъй като захабените пера просто замазват стъклото и силно ограничават видимостта.

Финансовите санкции за нарушителите са сериозни и варират от 102 евро за значителна техническа неизправност до 255 евро, ако проблемът по автомобила бъде класифициран като опасен.

Вижте повече в прякото включване на Иван Янев