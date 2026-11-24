България се сбогува с митрополит Гавриил. Той почина в неделя сутринта. Днес е опелото и погребението на владиката.

От 09.00 часа ще бъде отслужена света Литургия, оглавена от наместника на Ловчанската епархия – Врачанския митрополит Григорий. Два часа по-късно опелото ще бъде отслужено от Негово Светейшество Българския патриарх Даниил. Погребението на митрополит Гаврлиил ще се извърши в двора на храм „Св. Троица“, Ловеч, където е и сградата на Ловчанската света митрополия.