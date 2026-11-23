Данъчни нарушения и на трите коледни базара в София. Сред най-честите е неиздаване на касова бележка. В същото време мекица за 10 евро се оказа сред най-обсъжданите в социалните мрежи. Потребители дори заплашиха с бойкот. Какво отговориха организаторите и майсторите на скъпите мекици, и какво мислят клиентите – мненията събра Виолета Русенова.

Мекици, но не със сирене и сладко, а с трюфел, луканка и халапеньо. Мекици като пици, казват минувачите пред една от къщичките на коледния базар пред НДК. Спират и виждат цената – 10 евро. За най-обикновената - с шоколад – 8 евро. Майсторката им Емилияна разказва, че не са за всеки.

Емилияна, собственик на една от коледните къщички: "Идеята започна преди година отново на коледен пазар и се вдъхновихме от лангоша, което е традиционно ястие в Унгария, но тестото е малко по-различно там. И преценихме, че можем да използваме нашата българска мекица, така че да бъде подходяща за днешното поколение – т. нар. Gen Z, и да я представим по малко по-различен начин."

Знае за възмущението срещу цената, но казва, че даже стават опашки.

Емилияна, собственик на една от коледните къщички: "Да, аз разбирам, но времената се менят, всичко е доста по-различно спрямо преди. И смятам, че е редно да се адаптираме към всички нови неща, които ни заобикалят. Имаме доста клиенти, доста сме популярни в социалните мрежи, особено в ТикТок, и цената никога не е спирала нашите клиенти да ни посещават."

Всички на коледния базар вече са чули за мекиците за 10 евро. Някои добавят за порция пържени картофи за 13 евро и горещ шоколад за 6 евро. Толкова и за традиционното греяно вино.

БНТ: Вие сте си взели горещ шоколад. Колко струва?

Симона и Мия, посетители на коледния базар: 5,50 евро. Но това е, защото са от две различни места.

БНТ: Как ви се струват цените?

– Скъпичко е. Малко завишени от предни години. Доколкото си спомням миналата година топлият шоколад беше 7-8 лева. Наско, собственик на една от коледните къщички: "Никой не е принуден да купува нещо, за което му е много висока цената. Ние имаме много лошия навик само да мрънкаме и да не виждаме цялостната картинка. Всичко това коства много разходи на собствениците на всяка една къщичка." Линда, собственик на една от коледните къщички: "Гледаме да е нещо в разумния диапазон все пак, хората да искат да си го вземат. Поничките ни някои казват, че са много скъпи, но всичко, което правим тук, го произвеждаме ние. Поничките ни започват от 4,90 евро." Аристотелис, посетител на коледния базар: "12 евро е сега, през годините е било 18 лева, но то всичко е двойно. Те, политиците казаха: Няма да станат двойни цените, но те баш са си двойни."

Борис Гълъбов, организатор на Sofia Christmas Fest: "Дали сме препоръки на всички вендори на коледния базар да държат колкото се може по-ниски цени. В крайна сметка входът в коледния базар е свободен и пазаруването в тези къщички – никой не е задължен да си купи мекица за 10 евро или друго. Имайте предвид, че ние инвестираме много в украса и в инфраструктура, може би сме единствените организатори на събития, които след приключването им, се грижим за локацията, на която сме. Вече два пъти сменяме плочките на НДК. Нека гражданите, които по цял ден им е скучно и само се чудят какво да напишат в социалните мрежи, да помислят как и по какъв начин да развиваме този град, а не постоянно да мрънкаме и да хейтим, и да търсим негативни неща."

На този фон НАП са разкрили общо 8 опита за заобикаляне на законодателството.

Адриан Василев, началник на сектор в НАП – София: "Три са за неиздаване на фискален бон, две са разликата в касата, две нарушения са във връзка с реквизитите, които трябва да съдържа всеки бон и едно нарушение за липса на свидетелства на фискалните устройства. Законодателят е предвидил имуществена санкция от 500 до 2000 евро за неиздаване на фискален бон."

Организаторите напомниха, че в момента работят върху това плащанията да са изцяло безкешови. Други не купуват, а се радват на коледния дух.

турист от Израел: "Има огромно разнообразие, ухае невероятно, но проблемът е, че е студено." Вики, собственик на една от коледните къщички: "Снощи пристигнаха хора от Гърция, от Италия, от Португалия, и казват, че нашият базар е много хубав. Не съм стигнала до мекицата за 10 евро – явно, все още, но има и много скъпи неща, има и на нормални цени, спрямо ситуацията в държавата."



Хаят, посетител на коледния базар: "Атмосферата е страхотна, всичко е чудесно. Честит първи сняг на всички!"

Коледното настроение вече дойде, но пък и НАП предупреди, че проверките ще продължат.

снимки: БТА