Лек автомобил не можа да вземе завой на пътя Варна – Златни пясъци и се озова в градинка на новопостроен луксозен жилищен блок.

Инцидентът е станал на бул. “Княз Борис Първи” около 3.00 часа след полунощ. След катастрофата шофьорът е напуснал местопроизшествието, но по-късно е бил задържан от полицията. Няма пострадали хора.

Това е втори подобен инцидент на същото място в рамките на два месеца. Живеещите в района казват, че подобни катастрофи в района стават често и са притеснени за безопасността си.