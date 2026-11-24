Европейската комисия ще публикува оценката си за проектобюджета на страната ни за 2027 година. Това ще стане в рамките на Есенния пакет на европейския семестър.

Пакетът включва оценките на ЕК за проектобюджетите на държавите от еврозоната за 2027 година и оценките по процедурите за прекомерен дефицит. България вече се намира в такава процедура от юли. Очаква се Брюксел да се произнесе за това дали в страната ни има риск от макроикономически дисбаланс и какви са оценките за фискалната дисциплина и публичния дълг. Документът ще бъде представен днес следобед в ЕП в Страсбург, където ще има и дебат. Евродепутатите ще обсъдят прилагането на новите европейски фискални правила, устойчивостта на публичния дълг, конкурентоспособността на европейската икономика, различията в инфлацията между държавите, социалното сближаване и жизнения стандарт. Семестърът съдържа и доклад за механизма за ранно предупреждение, както и съвместен доклад за заетостта, който анализира пазара на труда, социалното положение, уменията и бедността в ЕС.