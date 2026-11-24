Трудната част на управлението е не само да знаеш какво трябва да се направи, а и да имаш гръбнак да отстоиш интереса на гражданите. Това написа във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев по повод решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна, с което бяха прекратени пълномощията на Благомир Коцев като кмет на Варна.

Няма прошка, когато спреш схема на хора, които не са свикнали общият интерес да е по-силен от техния личен. Или си поискаш обратно терен, който принадлежи на града, посочи Терзиев и поздрави Коцев, че "има смелостта да назове по име хората, които стоят зад този натиск". Знае какво има срещу себе си и не се отказва да прави правилното нещо. Вярвам, че справедливостта отново ще надделее, написа още столичният кмет.