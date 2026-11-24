В навечерието на "черния петък" Комисията за защита на потребителите предупреждава за 13 от най-често срещаните практики за нарушаване на потребителските права.

Комисията получава сигнали и жалби за повтарящи се нарушения на закона, по които работи съвместно с компетентните органи, включително и с органите на реда.

Сред най-често срещаните злоупотреби са:

Фалшиви онлайн магазини, включително такива в социалните мрежи, които след натрупване на определен оборот изчезват от интернет или закриват магазините си.

Копиране на сайтове на утвърдени търговци с цел измама и злоупотреба с добрата им репутация.

Подвеждащи таймери, които отброяват оставащите минути или секунди до края на промоция и подтикват потребителите към прибързани покупки.

Изкуствено създаване на усещане за спешност чрез съобщения за бързо изчерпване на количествата или отстъпки, валидни „само днес“ и „само сега“.

Невярна информация за качествата на стоките, които в действителност не притежават рекламираните характеристики.

Злоупотреба с образите на популярни личности за реклама, без те реално да участват в нея.

Заблуждаваща реклама с европейски марки и продукти в онлайн магазини, които всъщност предлагат стоки извън ЕС или имитации на марки от търговци, нерегистрирани в Съюза.

Използване на множество доставчици от Азия или извън ЕС, при които връщането на закупената стока е невъзможно.

Доставка на продукт, различен от рекламирания – с по-ниско качество, от по-нисък клас или представляващ имитация на известна марка.

Продължително забавяне на доставките – с месец, два или повече.

Начисляване на прекомерно високи разходи за международни пратки, които да откажат потребителя от подаване на рекламация.

Отказ за приемане на рекламации и връщане на стоки или пари – например при неподходящ размер или видим дефект на продукта.

Натиск и сплашване на потребители – особено възрастни хора или хора със заболявания – да преведат пари за стока при продажби извън търговски обекти, включително по време на томболи, промоции и представяния на уреди, матраци и медицински изделия.

От КЗП съветват потребителите да проверяват дали търговецът е познат и има добра репутация, както и дали при предишни покупки е имало проблеми с него.

Важно е също да се провери дали са посочени телефон и адрес за контакт, дали търговецът отговаря на посочения телефон и дали сайтът не имитира страницата на реален и коректен магазин.

Потребителите трябва да обърнат внимание и дали търговецът е регистриран в Европейския съюз, с какви доставчици работи и има ли отрицателни отзиви за него. Комисията предупреждава и за плащания по лични сметки на физически лица или по сметки, които не съответстват на името на търговеца.

Към Комисията за защита на потребителите функционира и Европейски потребителски център (ЕПЦ), който оказва съдействие при проблеми с търговци от други държави от ЕС, както и от Исландия, Норвегия и Обединеното кралство.