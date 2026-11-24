Самолет с над 200 души на борда, изпълняващ полет от Мадрид до София, е кацнал в Барселона тази нощ заради проблем с единия от двигателите. На сайта на летище "Васил Левски" - София полетът, очакван в 1.00 часа тази нощ, е указан като "анулиран".

От авиокомпанията "Уиз еър" са потвърдили пред БНР, че екипажът е спазил всички стандартни процедури и самолетът се е приземил безопасно и без усложнение. От базата в София е изпратен заместващ самолет, за да превози пътниците до крайната им дестинация.

Очаква се пътниците да продължат от каталунската столица към София с друг полет в 11.00 часа.