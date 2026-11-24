25 договора с една фирма и липси за 34 000 евро. Това е установил одитът на Четвърта градска болница в София. За злоупотребите съобщиха общински съветници днес.

Проверките започнали след искане за заем от Столичния общински съвет за изплащане на заплати и осигуровки в началото на тази година. Тогава директор на здравното заведение е д-р Стоян Маджаров.

Ваня Григорова – независим общински съветник: "Стана ясно, че въпреки тежкото финансово състояние, в болницата продължават да се назначават, и то основно административни служители, въпреки че приходите от НЗОК намаляват. Постепенно стана ясно, че НЗОК увеличава с, ако не се лъжа, 50% лимита на Четвърта градска болница, докато за останалите общински болници такова увеличение на лимитите нямаше."

Борис Бонев представи данни от доклада, според които средствата на болницата са намалели с 90% за година, а лечебното заведение е натрупало загуба от 1,2 млн. лева. Установен е и служител, назначен на четири трудови договора.

Борис Бонев – общински съветник от „Спаси София“: "По основния си трудов договор, само за 2 години, заплатата на въпросния служител се качва с 450% – от 1060 лева на 3000 евро. Това обаче явно не е достатъчно, защото по останалите 3 допълнителни договора също заплатата се индексира непрекъснато. И в началото на тази година служителят се е разписвал сумарно на над 6500 евро по всичките си 4 трудови договора."

Стана ясно и за 25 договора между болницата и фирма, първоначално учредена от финансовия ѝ директор и впоследствие прехвърлена на майка му, за различни доставки и услуги, като според Бонев при одита са установени липси на оборудване за около 34 000 евро. Потърсихме фирмата за коментар, но на посочения в интернет телефон никой не отговаряше. Опитахме да се свържем и с отстранения директор на болницата, но отново без успех. Столична община е сезирала Софийската градска прокуратура по казуса.

Васил Терзиев – кмет на София: "Това не е първият сигнал, по който няма развитие, но наша отговорност е, когато видим проблем, да видим какво се случва и ако открием нещо материално, да го предадем на компетентните органи."

От Софийската градска прокуратура съобщиха, че при тях е постъпил само един сигнал от Столичната община. Тепърва прокурор ще се запознае с него и ще прецени дали има данни за престъпление.