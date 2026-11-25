И днес темата с отстраняването на кмета на Варна Благомир Коцев е сред най-коментираните в парламента.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов смята, че са необходими законодателни промени в Изборния кодекс, така че партиите да могат да оттеглят членовете на общински избирателите комисии, които сами са посочили. Защото сега той поиска оставките на предложените от ГЕРБ членове на ОИК – Варна, но резултат няма.

От "Демократична България" заявиха, че биха подкрепили такива промени, но казаха и още, че когато 100% от предложените членове в ОИК на ГЕРБ са гласували в различна посока, това повдига и множество въпроси.

Асен Василев отговори на Борисов, че такива промени са предлагани назад във времето, но сега това зависи от мнозинството на "Прогресивна България" и ако не бъдат подкрепени от тях, то само ще изхабят времето на Народното събрание. От "Продължаваме Промяната" и днес заговориха за икономически интереси за отстраняването на Коцев.

От “Възраждане” казаха, че няма да се изненадат, ако Коцев се върне на работа с оглед на новата сглобка, която си избра ВСС.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Вместо само да се вайкаме за това с колегата Асен Василев, да съберем подписи да внесем една промяна в закона, че тези членове на такива комисии могат да бъдат оттеглени от партиите, които са ги посочили."

Ивайло Мирчев, депутат от "Демократична България": "Ние бихме ги подкрепили. Въпросът е как се стига до там. Когато 100% от твоите представители са гласували в посока различна, това така води до доста въпроси."

Велислав Величков, депутат от "Продължаваме Промяната": "Беше изпълнена бизнес и олигархична поръчка, с която едновременно прекрати правомощията на кмета Благомир Коцев и осигури на местните олигарси, превърнали в общински интерес морската ни столица в частен бизнес клуб."

снимки: БТА, БГНЕС

Коста Стоянов, депутат от "Възраждане": "До това можеше да не се стигне, ако той беше поел политическа отговорност и беше подал оставка. В демократичните държави съществуват понятия като морал, чест и достойнство. Когато действащ кмет бъде задържан заради разследване за корупция, подаването на оставка може да бъде израз на политическа етика."

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