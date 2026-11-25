Председателят на "Продължаваме Промяната" смята, че Бюджет 2027 е толкова лош, че удря фундаментът на икономиката. Той припомни, че от партията му са поискали оставката на финансовия министър още преди месец. Смята, че премиерът Радев ще ползва Гълъб Донев докато свали правителството.

Асен Василев – председател на ПП: "Явно господин Радев пак излъга. Чухме днес, че според него глобата, която идва от Европейския съюз от 25 милиона евро не била за политиките на неговото правителство, а била за политиките на предишните правителства. Тази лъжа много лесно се опровергава като отворите докладите на Европейската комисия. Те са ежегодни, изработват се всяка година, има доклад 2021-ва, 2022-ра, 2023-та, 2024-та, 2025-а. В нито един от тези доклади няма проблем със салдото на бюджета, няма проблем с процедура по свръхдефицит и няма критики към българската държава, че не е направила достатъчно. Ако прочетете това, което излезе вчера, там ясно се казва, че проблемът идва от това, че Бюджет 2026 не е направил достатъчно за свиване на дефицита, което ако си спомняте, докато се разглеждаше бюджета, ние казахме, че ще се случи. Казахме как дефицита за Бюджет 2026 може да бъде свит до 3%, ако нямаше милиард и половина евро повече за харчове, за издръжка на администрацията, спокойно можеше да бъдем в 4,1%, което с дерогацията за военни разходи щеше да ни позволи да не влизаме в процедура по свръхдефицит. Господин Радев реши, че на администрацията трябва да ѝ се вдигнат парите за харчове с 35% за издръжка. Даде и милиард и половина евро. Резултатът го виждаме в момента. Действия изцяло на неговото правителство."

Според Василев Бюджет 2027 е още по-лош, защото той удря фундамента на икономиката:

"Той удря инвестициите, удря и потреблението. И ще ни докара рецесия. Това е, което казват и от Европейската комисия. Този бюджет е толкова лош, че няма как да бъде поправен в парламента. Трябва да бъде изваден, поправен в Министерство на финансите от друг финансов министър, защото господин Донев очевидно не се справя с тази задача, след което да влезе в парламента."

БНТ: Искате оставката на Гълъб Донев?

Асен Василев – председател на ПП: "Ние я поискахме преди месец, но като гледам господин Радев е решил, че ще ползва Гълъб Донев до край, докато не му свали правителството."

БНТ: Как ще го свали това правителство?

Асен Василев – председател на ПП: "Правителството може да го свали в момента само българския народ. Както е тръгнало, виждаме, че хората обедняват всеки ден. Цените се вдигат, замразяват се заплатите или там, където се увеличават в малкото места, където се увеличават, се увеличават с темпове по-бавни от инфлацията. Тоест пак има обедняване. Виждаме вече свиване на строителството драматично. Виждаме свиване на инвестиционната дейност. И това, което е заложено в бюджета за догодина, частния сектор да направи инвестиции за 3 милиарда евро повече, отколкото е направил през 2026-та, и да плати данъци за милиард и половина евро повече, отколкото е платил 2026-та. И да вдигне изпреварващо заплатите на работниците с още около 3 милиарда евро. Аз не виждам българския бизнес как ще го направи при условие, че в момента го товарят."

Асен Василев коментира и предложението на Бойко Борисов за законодателни промени, свързани с отзоваване на членове на ОИК:

"Такива промени се предлагат многократно в българския парламент. Ние сме ги подкрепили, но за съжаление не събраха подкрепа."

Дали ще съберат подкрепа, зависи от позицията на “Прогресивна България”. В момента имат 131 депутати, така че и да ги предложим и да не ги предложим, ако няма да бъдат подкрепени, само ще изхабим време на парламента, допълни Асен Василев.