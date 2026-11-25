Сняг и поледици се очакват в различни части на страната в края на седмицата. В неделя, 29 ноември, снеговалежите ще обхванат по-голямата част от България, като в Северна България се очаква да се образува и снежна покривка. За това предупреждават от Агенция "Пътна инфраструктура" и призовават шофьорите да подготвят автомобилите си за зимни условия.

Републиканската пътна мрежа е в режим на зимно поддържане. Към момента повечето пътни настилки са превантивно обработени от областните пътни управления и фирмите, ангажирани с поддръжката. Те следят прогнозите за времето и са в готовност за своевременна реакция, особено в планинските проходи и високопланинските райони.

От АПИ призовават шофьорите да пътуват с автомобили, оборудвани с подходящи за сезона гуми, да се движат със съобразена скорост и да спазват необходимата дистанция. Целта е да не се затруднява движението и работата на снегопочистващата техника.