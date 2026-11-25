Окръжният съд в Бургас наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ на 66-годишния шофьор от София, обвинен за катастрофата на автомагистрала „Тракия“, при която загина 62-годишната директорка на училище в Карнобат Маргарита Паскалева.

Инцидентът стана на 9 ноември на 341-вия километър на магистралата в посока Бургас.

Според данните, представени от прокуратурата, обвиняемият се е движил със скорост от 251 км/ч три секунди преди сблъсъка.

Защитата оспори данните за скоростта, тъй като автотехническата експертиза все още не е готова. Пробите на шофьора за алкохол и наркотици са отрицателни.

Само през последните две години мъжът има 11 нарушения на пътя. Прокуратурата го обвинява в причиняване на смърт при евентуален умисъл. Ако бъде признат за виновен, той може да получи между 10 и 20 години затвор.