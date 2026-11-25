Окръжният съд в Бургас гледа мярката за неотклонение на 66-годишния шофьор, обвинен за катастрофата на АМ „Тракия“, при която загина директорката на училище “Св.св. Кирил и Методий” в Карнобат Маргарита Паскалева. Прокуратурата иска постоянното му задържане под стража. Мъжът е шофирал с 251 км/ч. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни.

Катастрофата е станала на 9 ноември на 341-вия километър на АМ „Тракия“. И двата автомобила са се движили в посока Бургас. Данните за скоростта от 251 км/ч са извлечени от електронния модул на автомобила на обвиняемия. Преди инцидента мъжът се е движил с постоянно висока скорост, като средната му скорост в последния участък от магистралата е била над 200 км/ч. Към момента все още не е изготвена автотехническата експертиза. Ударът в задната част на автомобила на директорката е бил изключително силен. 62-годишната жена е загинала на място. Разследващите издирват и очевидци на катастрофата.

66-годишният шофьор има множество нарушения на пътя – само през последните две години те са 11.

Решението на съда се очаква в 14:00 ч. Ако бъде признат за виновен, 66-годишният шофьор от София може да получи между 10 и 20 години затвор.

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова