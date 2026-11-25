Всеки ден трябва да наказваме насилието над жени, написа президентът Илияна Йотова във "Фейсбук" за Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените.

Илияна Йотова, президент: "Само очите й може да издават, че е подложена на насилие. Белезите може да са в душата й. Белезите може да са физически. Тя може да е приятелката, съседката, колежката. Може да е непознатата жена, която се страхува и/или срамува, мълчаливо се опитва да лекува раните си и да бъде силна – заради децата, заради обществото, което ще я сочи с пръст. Сама, затворена в порочния кръг на насилието и сподавените сълзи… Всеки ден трябва да говорим, да се борим, да осъждаме, да наказваме насилието срещу жени. Но в днешния Международен ден срещу насилието над жени трябва с още по-висок глас и категорично да заявим, че мълчанието и бездействието дават сили на насилниците. Проблемът не е личен, той е обществен – тежка диагноза за обществото и държавата ни, които не успяват да намерят работещите мерки. Битката минава през възпитанието, образованието, ефективните наказателни механизми – заедно държавата със своите инструменти и неправителственият сектор с опита и експертизата си. И всеки един от нас със своята нетърпимост към всяка форма на насилие!"